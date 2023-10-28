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باحث: رسائل الرئيس السيسي تؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها

كتب:

محمد أيمن سالم
11:18 م | السبت 28 أكتوبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استعرض الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محمود سلامة، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كلمته، والتي كان أبرزها التأكيد على قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها.

تهجير الفلسطينيين

وقال سلامة في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، إن الرئيس السيسي أرسل أكثر من رسالة طمأنة للداخل والخارج، أن مصر قادرة على حماية سيادتها وأنها ترفض أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوطينهم في سيناء.

باحث: مصر لديها إصرار على التهدئة وتنفيذ هدنة في غزة

وتابع أن من ضمن رسائل الرئيس السيسي اليوم أيضًا إصرار الدولة المصرية بكل مؤسساتها على التهدئة في غزة، وهذا وضح جليًا في الجهود المصرية منذ بداية التصعيد حتى أمس في مشروع القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي وافقت عليه 120 دولة بتنفيذ هدنة متواصلة في غزة.

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