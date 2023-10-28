نائب رئيس «إرادة جيل» عن تقرير فورين بوليسي: أظهر مكانة مصر لدى العالم

أشاد اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بتقرير صحيفة فورين بوليسي بأنه لا يمكن للعالم أن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون مصر، قائلا: «شهادة توثيق بأن مصر عادت لمكانتها بين العالم من جديد».

القيادة السياسية استطاعت أن تعيد مصر لمكانتها المستحقة بين دول العالم

وقال اللواء محسن الفحام، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن تقرير صحيفة فورين بوليسي الذي تناول بأن مفتاح حل القضية الفلسطينية بالقارة يؤكد أن القيادة السياسية استطاعت أن تعيد مصر لمكانتها المستحقة بين دول العالم وإشارة لقوة مصر الإقليمية والدولية في حل الأزمات التي تواجه العالم.

تعزيز شبكة العلاقات الخارجية للدولة المصرية

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل «القيادة السياسية عمدت خلال العشر سنوات الماضية على تعزيز شبكة العلاقات الخارجية للدولة المصرية من خلال تقوية خطوط الدبلوماسية التي تربطنا بمختلف دول العالم دون أي إقصاء، الأمر الذي انعكس عليه بأن تصبح مصر دولة قوية في الوسط الدبلوماسي العالمي.

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل حديثه، مشيدا بثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية والذي يشمل على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.