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اللواء محمد قشقوش: مصر دولة قوية وتستطيع الحفاظ على أمنها القومي

كتب:

مريم جاد
08:37 م | السبت 28 أكتوبر 2023
اللواء محمد قشقوش

اللواء محمد قشقوش

قال اللواء محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن رسائل الرئيس محددة وقوية لأن مصر دولة قوية وتستطيع أن تحافظ على أمنها القومي وتحميه فهي دولة ذات سيادة ولن تسمح بمس حدودها.

قشقوش: لدينا قوة تقدر على حماية الأراضي

وأضاف قشقوش، خلال حوار مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة قنوات «الحياة»، أنه لدينا قوة تقدر على حماية الأراضي وتعتبر قوة راشدة، ولدينا القدرة على حماية أرضنا ودعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن أغلب تصويت جلسة الأمم المتحدة كان بصف القضية وداعمين للسلام وضد استمرار العنف ووجوب وقوف إطلاق النار.

وتابع أن ما قامت به المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر رد فعل بسبب العدوان المستمر للاحتلال على الأراضي الفلسطينية. 

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