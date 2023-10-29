«قلب المنطقة».. تداول لقاء قديم للملك عبدالله يشيد فيه بمصر والرئيس السيسي

كلمة وُصفت بالتاريخية تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، من خلال مقطع فيديو يظهر فيه الملك عبد الله ملك الأردن يجيب على سؤال من مذيع على إحدى المحطات الأجنبية في لقاء قديم، عن رأيه بالأوضاع في مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي، واصفين كلمته بـ«كلام الملوك».

الملك عبد الله أشاد بمواجهة الرئيس السيسي للتحديات المحيطة بمصر خلال سنوات حكمه قائلا: «أنصت لي.. أي شخص في موقعه مع التحديات التي يواجهها يجب أن أشيد به، حجم التحديات التي يجب أن يقوم بها لمساعدة بلده «ضخمة وغير معقولة»، والتحدي الأساسي الذي يريد تحقيقه هو إعادة الاستقرار لمصر.

الملك عبدالله: مصر قلب ومركز الشرق الأوسط

وعن مصر ومكانتها بالمنطقة وبين الدول العربية أكد ملك الأردن أهميتها الكبرى كونها «قلب» ومركز الشرق الأوسط على حد وصفه، «نحن نحتاج إلى مصر.. مصر هي أساس الشرق الأوسط.. هي قلب ومركز الشرق الأوسط لأسباب تاريخية وثقافية دينية»، مرددا باللغة العربية «نعم مصر أم الدنيا» عندما سأله المذيع إذا كانت بالفعل مصر قلب الشرق الأوسط ومركزه.

بكلمات حاسمة أكمل ملك الأردن الملك عبد الله حديثه أن الوطن العربي بأكمله بحاجة إلى مصر: «إننا جميعا نحتاج مصر»، معربا عن رأيه بأن الرئيس السيسي يقوم بإعادة القوة والاستقرار لبلده.

التحديات الاقتصادية تتزامن مع عدم الاستقرار في سيناء

وعن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في ظل الظروف العالمية الراهنة، أوضح ملك الأردن، أن الاقتصاد تحدي كبير يواجه الرئيس السيسي، خاصة مع مواجهة عدم الاستقرار في سيناء بنفس التوقيت، لافتا إلى أن جميع الدول العربية تقف إلى جوار مصر في إعادة استقرار سيناء وتحاول تقديم المساعدة لها.

تحديات الأردن لا تقارن بالتحديات التي تواجهها مصر

وعن التحديات السياسية أشار ملك الأردن إلى التحديات التي تواجهها مصر بطول حدودها الشرقية قائلا: «مصر لديها أطول حدود مع ليبيا، فإذا كنا نحن بالأردن نتحدث عن مخاوفنا من الوضع في سوريا والعراق، كيف يمكن تخيل حجم المشاكل التي يواجهها الرئيس السيسي مع ليبيا»، مشيرا إلى أن هذه الأسباب التي تجعل من الضروري تكاتف الدول العربية ولوقوف إلى جانب مصر في مواجهة التحديات التي تحيط بها كونها لا تقارن بالتحديات التي يواجهها الدول العربية الأخرى، «لذا جميعا علينا الوقوف مع المصريين ومعه، لأن أمامه الكثير من التحديات، عندما أنظر أي التحديات التي تواجهني وانظر للمشكلات التي يواجهها الرئيس السيسي... أجد هناك فارقا كبيرا».