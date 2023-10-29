تداول 48 ألف طن و618 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، وجرى تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 618 شاحنة و766 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 289 شاحنة و750 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 42500 طن بضائع، 329 شاحنة و16 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة «GLEN PARK»، وعلى متنها 36000 طن فوسفات تصدير إلى الصين والسفينتين دليلة والحرية.

تداول 3712 طن بضائع

وشهد ميناء نويبع تداول 3712 طن بضائع و325 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي آيلة، كوين نفرتيتي، بريدج واور، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة «ALNAWA EXPRESS»، وعلى متنها 717 سيارة بوزن 1434 طنا قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1017 راكبا بموانيها.