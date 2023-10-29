باحث يكشف دلالات اعتراف إسرائيل بصعوبة الاجتياح البري لغزة

دلالات شتى على إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنّ النشاط البري في قطاع غزة مُعقد، ويتضمن مخاطر على قواته، حددها صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، قائلًا: «يأتي هذا الإعلان ليؤكد مدى صعوبة الأوضاع التي تواجه القوات الإسرائيلية على الأرض، واتساقًا مع المقاومة الشرسة التي لاقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند محاولتها دخول قطاع غزة من محاور متعددة».

صد الهجوم البري

ومن الدلالات التي رواها صلاح وهبة، لـ«الوطن»، أنّ هذا الإعلان يأتي بعد إعلان المقاومة الفلسطينية عن نجاحها في صد الهجوم البري، واستهداف الآليات الإسرائيلية بصواريخ كورنيت وقذائف الهاون والعبوات الناسفة، وهو ما جاء مع استمرار عمليات القصف المدفعي والجوي والبري والبحري لمختلف مناطق القطاع ويعد هو الأعنف على الإطلاق والمستمر حتى اللحظة الحالية، إضافة إلى قطع شبكات الاتصالات والإنترنت، داخل القطاع منذ الإعلان عن بدء الحملة البرية.

وتواجه العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة الكثير من التحديات التي تؤثر على جدواها، بحسب ما أكده الباحث بالمركز المصري، في مقدمتها أنّ تلك العملية تندرج تحت فئة حروب العصابات التي تعد من أصعب أنواع المعارك التي يمكن أن يخوضها جيش نظامي وغالبًا ما تشهد خسائر ضخمة، وكذلك شبكة الأنفاق الكبيرة الموجودة في القطاع والتي يقدر طولها بقرابة 500 كيلومتر التي يتحصن بها مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية والكمائن والخنادق القتالية التي أسستها المقاومة على مدار الأعوام الماضية.

تجزئة التدخل البري

ويرى صلاح وهبة، أنّ من الصعب تأجيل عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، لأنها بدأت بالفعل على الأرض، لكن من المرجح أنه سيتم تجزئة التدخل البري إلى مراحل متعددة لتقليل الخسائر قدر الإمكان وتحقيق الأهداف المرجوة بشكل مرحلي وفي مقدمتها الضغط على حركة حماس فيما يخص ملف الرهائن لتقديم المزيد من التنازلات بشأنه، وتحسين موقف إسرائيل التفاوضي في صفقة الإفراج عنهم.