وفد من أعضاء نادي الشمس يزور المعالم الأثرية والتاريخية في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف استقبال فوج سياحي ضم 40 من أعضاء نادي الشمس، وذلك تفعيلاً للبروتوكول المُوقع بين إدارة السياحة في المحافظة، وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية، ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة.

البرنامج السياحي لمحافظة بني سويف

تضمن البرنامج السياحي عبارة برنامج اليوم الواحد، للفوج، والذي أعدته وأشرفت على تنفيذه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم، حيث قام المرشد السياحي بشرح مفصل لتاريخ بناء الهرم والمصاطب المحيطة.

زيارة دير الأنبا بولا والأنبا انطونيوس

كما توجه الفوج لزيارة لدير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر شمال بني سويف، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل الفوج بعض الآباء ورعاة الدير للإطلاع على القيمة التاريخية والدينية للدير، ثم تناول وجبة غداء، ليُختتم البرنامج بجولة للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش ومشاهدة بعض الجزر النيلية بالمجرى والتي تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب، فضلاً عن حضور عرض للفنون الشعبية بنادي الإادارة المحلية.

الاستمتاع بالمناظر النيلية والجزر

من جانبهم أعرب أعضاء النادي عن سعادتهم الكبيرة بما تمتلكه بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال والتيسيرات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي، وهو ما يشجعهم دائما على تكرار الزيارة، ضمن برنامجهم السياحي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.