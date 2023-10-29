طالبات مدرسة في بني سويف ينظمن ممرا شرفيا لمُعلم لبلوغه سن المعاش

نظمت طالبات مدرسة باروط التجارية بنات، التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، اليوم الأحد، ممرًا شرفيًا، لمُعلم الرياضيات بالمدرسة، وذلك لبلوغه سن المعاش القانونية، ردًا للجميل وعرفانا بما قدمه خلال مسيرته التعليمية.

طالبات مدرسة يفاجئن مُعلمهم بممر شرفي

وفوجئ رفعت محمود عبدالمجيد معلم كبير مادة الرياضة المالية، ووكيل شؤون العاملين بمدرسة باروط التجارية بنات، بتنظيم طالبات المدرسة ممر شرفي له، حيث اصطف الطالبات على الجانبين خلال حضوره للمدرسة في آخر يوم عمل له، تكريما له بعد وصوله السن القانونية للتقاعد ورد الجميل له على ما قدمه خلال مشواره التعليمي، فى حضور محمود هنداوى مدير المدرسة.

واستقبلت طالبات مدرسة باروط الثانوية التجارية في بني سويف، المعلم رفعت محمود عبدالمجيد فى طابور الصباح بالتصفيق الحار ، حاملين لافته عليها صورة له، فيما ألقى معلمين المدرسة كلمات ترحيب وثناء له وشكر على ما قدمه خلال فترة عمله

مُعلم خلال حفل تكريمه: يوم سيُخلد في ذاكرتي

وقال رفعت محمود عبدالمجيد معلم كبير مادة الرياضة المالية، «اليوم كان الأخير لي في عملي لبلوغي سن المعاش القانونية، كنت حزينا للغاية، تعودت لأكثر من 35 عاما على العمل والتوجه لعملي صباحًا، فقد عشقت مهنة التدريس قبل أن أعمل بها، كانت لي الحياة».

وأضاف «فوجئت بأن طالبات المدرسة ينظمون ممرا شرفيا كبيرا لي، كنت أسمع سابقًا عن الممرات الشرفية في المدارس أو الجامعات، لكن لم يدر في خلدي أن يكون هناك ممر شرفي لي، وبخاصة أنني في مدرسة ابتدائية، وأطفال صغار في السن أكبرهم لا يتعدى 12 عاما، إلا أن ما فعلوه معي لن يترك مخيلتي، وسيظل محفورًا في ذاكرتي».