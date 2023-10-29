إحالة المعلمين بمدرسة ابتدائية في قنا إلى التحقيق لضعف مستوى التلاميذ

تفقدت وفاء رشاد خلف الله، مدير إدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، المسؤولين عن مدرسة مهدي محمد طه الابتدائية، وذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قامت بها لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور إسماعيل خلف الله مدير المرحلة الابتدائية، وعبد الحميد عبده مدير المتابعة، وأحمد حلمي مدير العليم الثانوي.

وتابعت «رشاد» خلال زيارتها للمدرسة الفصول الدراسية لقياس المستوى التعليمي للتلاميذ، وزيارات موجه اللغة العربية وموجهي الصفوف الأولى، كما تابعت دفاتر التحضير للمعلمين بالمدرسة.

وبحسب بيان، قررت «رشاد» إحالة معلمي المدرسة للتحقيق بسبب ضعف المستوى التعليمي للتلاميذ، كما أحالت موجهي الصفوف الأولى وموجه اللغة العربية لعدم دخولهم الفصول أثناء الزيارة.

وكانت مدير إدارة دشنا التعليمية، أصدرت قرارا سابقا بإحالة المسؤولين عن 4 مدارس للتحقيق، بسبب الإهمال في العملية التعليمية.

آلية جديد للعمل في الإدارات التعليمية

في نفس السياق، أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تنفيذ آلية جديدة لإدارة العمل من داخل دواوين الإدارات التعليمية، عن طريق تخصيص أحد أيام الأسبوع بالتواجد بمكتب مدير عام الإدارة و التعرف على سير العمل بها وتذليل أي عقبات تواجهها، وكذلك استقبال المواطنين بالإدارة و الإسهام في حل مشكلاتهم.