هزات أرضية تضرب عدّة دول حول العالم

شهدت عدّة دول ومناطق حول العالم، هزات أرضية وزلازل خلال الساعات الماضية، تراوحت قوتها بين 1.2 و6 درجات على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات.

وترصد السطور التالية، الهزات الأرضية والزلازل التي شهدتها عدّة دول حول العالم، كما يلي.

المحيط الهادئ:

تعرض شمال المحيط الهادئ اليوم لهزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، بعمق 36 كيلومترا، وعلى مسافة 66 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة كامايشي اليابانية، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

هزة أرضية تضرب جزر الأزور البرتغالية

البرتغال:

ضربت هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، جزر الأزور البرتغالية شمال المحيط الأطلسي، بعمق 15 كيلومترا، وعلى مسافة 36 كيلومترا غرب سانتا كروز دا جراسيوسا.

اليونان:

تعرضت اليونان جنوب شرق أوروبا، المطلة على البحر المتوسط، لهزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 20 كيلومترا شمال مدينة كياتو، وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى أنّ عمق الهزة بلغ 5 كيلومترات.

أفغانستان:

شهدت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات، وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ بؤرة الهزة التي ضربت غرب أفغانستان، وقعت على مسافة 34 كيلومترًا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة هرات.

سويسرا:

شهدت البلاد هزة أرضية بقوة 1.2 درجة وعمق 9 كيلومترات، وعلى مسافة 77 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة برن عاصمة سويسرا الإدارية، وفقا لبيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي.

جزيرة فانواتو:

شهدت الدولة الجزرية الواقعة جنوب المحيط الهادئ زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، وعلى مسافة 193 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من بورت فيلا عاصمة الجزيرة، وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ عمق الزلزال بلغ 80 كيلومترا.