آخر ظهور لنجم مسلسل «Friends» قبل وفاته (صورة)

بقميص رياضي أخضر اللون داخل أحد المطاعم يتبادل الضحكات مع أصدقائه، كانت تلك الصورة الأخيرة التي التقطها عدسات الكاميرات للممثل ماثيو بيري قبل أيام من رحيله المفاجئ الذي أفجع محبيه وجمهوره من مختلف أنحاء العالم، إذ جرى العثور عليه غارقا داخل حمام الاستحمام الساخن في منزله ليرحل الممثل الكوميدي عن عمر يناهز الـ 54 عاما.

ألتقطت عدسات الكاميرات الصور الأخير لـ نجم مسلسل Friends، الذي عُثر عليه ميتاً يوم السبت، وهو يبدو مسترخياً خارج مطعم «Apple Pan» الشهير في لوس أنجلوس، قبل ستة أيام من وفاته، هو يرتدي قميصًا أخضر مع بنطال أسود وحذاء رياضي بينما كان يقضي وقتًا ممتعًا مع صديقة غير معروفة، وفقا لما نشره موقع «six page».

الظهور الأخير لـ ماثيو بيري قبل رحيله

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن جار النجم ماثيو بيري، قال إنه وقف معه وتحدث إليه لمدة خمس دقائق وكان يبدو سعيداً، قبل أن يرحل بعدها عن عمر يناهز الـ 54 عاما.