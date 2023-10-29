تراجع أسعار الحديد بمصر اليوم الأحد.. هبوط وصل إلى 5 آلاف جنيه في الطن

تراجعت أسعار الحديد اليوم الأحد، في الأسواق المصرية، بعد ارتفاعها خلال الفترة الماضية، ليتراوح سعر طن الحديد في مصر ما بين 33000 إلى 37000 جنيه، ليكون بذلك قد تراجع سعر طن الحديد بنحو 5000 جنيه، وذلك وفقًا لأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحدید الیوم في مصر

وتنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأحد 29-10-2023 في المصانع والشركات، مع تفاوت الأسعار بحسب نوع الحديد، وفقًا لأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حدید عز الیوم

- سجل حديد عز نحو 37000 جنيه للطن، مقارنة مع 42000 للطن في الأيام الماضية.

سعر الحدید الیوم في المصانع المصریة

وبلغ سعر حديد عشري 34500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر طن حديد بشاي 33500 جنيه.

فيما سجل سعر طن حديد الجيوشي 33500 جنيه.

سعر حدید المصریین

وسجل سعر طن حديد المصريين 35000 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد المراكبى 33500 جنيه.

سعر حدید الجارحي

- سعر حديد الجارحي 33500 جنيه للطن.