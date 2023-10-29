رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: دور كبير لمصر والأردن للتهدئة في غزة

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن جلسة مجلس الأمن الدولي، المقررة غداً الاثنين، ستناقش عدداً من مشروعات القرارات بشأن تداعيات الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضاف «عبدالفتاح» أن قرار الجمعية العامة بشأن وقف العنف في غزة يعكس رأياً دولياً كاسحاً لتهدئة الأوضاع في القطاع الفلسطيني، الذي يتعرض لقصف متواصل للأسبوع الثالث على التوالي، وتابع بقوله: «حريصون على عدم تفاقم الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط».

وتابع: «اتخذنا إجراءات رسمية بشأن عقد قمة عربية طارئة بناء على طلب من الجانب الفلسطيني»، مؤكداً أن مصر والأردن تلعبان دوراً كبيراً لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة أن هناك جهودًا مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، لإنشاء هيكل أو جهاز ينسق مع اللجنة الرباعية الدولية، حول الأوضاع في غزة.