زيارة علمية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية لمعرض مصر للطاقة

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، زيارة علمية لطلاب برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى معرض مصر للطاقة، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، والدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات.

مشاركة جامعة الدلتا في معرض مصر للطاقة

يأتى ذلك فى إطار حرص الجامعة على رفع المستوى الثقافى والعلمي والتكنولوجي لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية، وتوعيتهم فى مختلف المجالات، وربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل الفعلية.

يضم المعرض الشركات المصنعة وموردي الطاقة من جميع أنحاء العالم، لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة فى مولدات الطاقة وأنظمة تخزين وإدارة الطاقة والألواح الشمسية بالإضافة إلى الأنظمة الحديثة في المصادر المتجددة.

كشك: الحكومة تشجع على استخدام الطاقة النظيفة

ومن جانبه، أكد الدكتور عربي كشك، أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التي تبنتها الحكومة المصرية حتي عام 2035 تؤكد علي أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في الطاقة النظيفة لمواكبة مستجدات الثورة الصناعية، وأن الجامعة بها برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتُشجع علي استخدام الطاقة النظيفة، حيث يوجد الكثير من نماذج محطات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح بها.

والجدير بالذكر أن معرض مصر للطاقة هو أكبر حدث للطاقة في شمال أفريقيا، يُنظم تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة ووزارة التجارة والصناعة.