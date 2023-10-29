صاروخ كورنيت.. وسيلة الفصائل الفلسطينية لمنع دخول الاحتلال غزة بريا

كشفت عملية طوفان الأقصى عن امتلاك الفصائل الفلسطينية لـ صاروخ كورنيت المضاد للدروع وسط تحذيرات أعلنت عنها وسائل إعلام دولة الاحتلال بشأن قدرة هذه الصواريخ على إلحاق ضرر كبير بجيشها.

صحيفة بتل أبيب تكشف عن قدرات صاروخ كارونيت

وأوضحت صحيفة «كالكاليست» التابعة لدولة الاحتلال، أن الفصائل الفلسطينية تمتلك حاليا صاروخ كورنيت، أحد أخطر الصواريخ المضادة للدبابات ويستطيع إلحاق خسائر كبيرة في المجنزرات والدبابات التي يستخدمها جيش الاحتلال وظهر في فيديو أمس السبت، استهداف صاروخ كورنيت لدبابة تابعة لدولة الاحتلال وأحرقها في الحال.

إطلاق 4 صواريخ كورنيت على دبابات الاحتلال

وتدرك المقاومة الفلسطينية أن صاروخ كورنيت هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع جيش الاحتلال لوقف هجومه البري على قطاع غزة الذي أعلن عنه مساء الجمعة الماضية في ظل دعم من الجيش الأمريكي، وذكرت تقارير إعلامية فلسطينية أنه جرى إطلاق 4 صواريخ كورنيت على دبابات الاحتلال وعرباته في الأيام الأخيرة في محاولة لصد الهجوم البري الذي تنفذه قوات الاحتلال ضد قطاع غزة.

متى ظهر صاروخ كورنيت لأول مرة؟

وجرى تطوير صاروخ كورنيت في روسيا الاتحادية أواخر الثمانينيات للعمل على مواجهة الدبابات المتقدمة التي تستخدمها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وتم الاعتماد في إنتاجه على صاروخ ساجر.