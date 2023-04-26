تعليق الدراسة غدا بالسعودية في 9 مناطق و3 جامعات.. اعرف السبب

أعلنت عدة إدارات تعليمية وجامعات تابعة لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة غدا في السعودية لجميع الطلاب والطالبات والمنتسبين بالمدارس ومكاتب التعليم، وذلك بناء على التقرير الوارد من المركز الوطني للأرصاد.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها في الوطن العربي، أماكن تعليق الدراسة غدًا في السعودية وفق ما نشر بموقع وكالة الأنباء السعودية «واس»، وجاءت على النحو التالي:

تعليق الدراسة غدا في السعودية

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، أماكن تعليق الدراسة غدا في السعودية وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

ويأتي ذلك في إدارة التعليم بمناطق عسير ومحافظاتها، ونجران ومحافظاتها، والخرج والدلم، وبيشة، وسراة عبيدة، رجال ألمع، والنماص، وظهران الجنوب، ومحايل عسير، بالإضافة إلى 3 جامعات وهي بيشة وفروعها، والأمير سطام وفروعها، ونجران وفروعها.

حالة الطقس في السعودية

وبحسب بيان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، توجد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، تتضمن أماكن «الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، ومرات»، ومن المتوقع زيادة نشاطها خلال الساعات المقبلة.

كما تنشط الرياح والشبورة المائية التي تعوق الرؤية خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى ظهيرة يوم الجمعة، وذلك على مناطق الرياض، والدرعية، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء، ضرما، والغاط، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج.

وأضاف المركز الوطني، أنه تزداد احتمالية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على وادي الدواسر، والسليل، والدوادمي، والرين، القويعية، ونشاط الرياح المحملة بالغبار والأتربة.