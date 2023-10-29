عماد الدين حسين: دولة الاحتلال لن يكون لها وجود في المستقبل

قال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن المنظمات الحقوقية الغربية في البداية كانت منحازة مع رواية دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن هناك جزءا كبيرا من المجتمع الغربي محترم، ويدافع عن الحقوق الفلسطينية، كذلك هناك بعض المنظمات الإسرائيلية مؤخرًا قامت بإدانة استخدام العنف الكبير تجاه الشعب الفلسطيني.

المقاومة الفلسطينية لن تنتهي بالقضاء على حماس

وتابع «حسين» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي إذا استطاع أن يقضي على حماس مثلما يقول، فهذا لا يعني انتهاء المقاومة، لأن هناك الكثير من الفصائل مثل الجهاد، وكتائب شهداء الأقصى، خلاف أن هناك الكثير من المنظمات التي ستتكون من جديد.

الاحتلال أصل المشكلة

وأضاف أن أصل المشكلة في فلسطين هو الاحتلال، وطالما استمرت خطيئة الاحتلال المقاومة ستستمر، مشيرًا إلى أن الوهم بأن القضاء على حماس سينهي القضية ليس صحيحًا.

ولفت إلى أن إسرائيل كيان استعماري غاصب وليس له وجود في المستقبل، ولكن هذا المستقبل لن يتحقق بالتمني فقط، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال خسرت كثيرًا في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، أمام بعض الشعوب الأوروبية التي كانت تعتبر أن تل أبيب ديمقراطية حقيقية وتحترم حقوق الإنسان.