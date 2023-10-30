«شركات السياحة»: ارتفاع أعداد المصريين المسافرين للعمرة بداية من شهر رجب

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المصريين المسافرين للعمرة سترتفع بشكل كبير بداية من شهر رجب من العام الهجري 1445، الذي سيتزامن مع إجازات منتصف العام الدراسي، فيما ستكون أعداد المعتمرين خلال الفترة من شهر نوفمبر المقبل وحتى النصف الأول من شهر يناير 2024 متوسطة.

تراجع في أعداد المعتمرين المصريين

وأضاف «السيسي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك تراجعًا في أعداد المعتمرين المصريين خلال شهر أكتوبر 2023 بأكثر من 50% عن الذين سافروا لأداء مناسك العمرة خلال شهر سبتمبر الماضي، ويرجع ذلك لبدء العام الدراسي كأحد الأسباب الرئيسية لتراجع أعداد المعتمرين.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن نحو 30% من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة وبسبب حالات الركود في سوق العمرة توقفت عن تسيير رحلات حاليا، فيما اكتفى البعض الآخر بتنظيم رحلة عمرة واحدة شهريا.