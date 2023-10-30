«معلومات الوزراء»: 5 مليارات شخص مهددون بالعطش بحلول 2050

حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في تقرير حديث، من تفاقم أزمة المياه في العالم، حيث تتسبب حالات الجفاف والأمطار الغزيرة في أضرار جسيمة، فيما يزيد ذوبان الثلوج والأنهار الجليدية من مخاطر الفيضانات ويعرض الأمن المائي للخطر على المدى الطويل.

وأوضح مركز المعومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّ تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أكد أهمية الحاجة إلى فهم أفضل لموارد المياه العذبة، وحث على إحداث تحول أساسي في السياسات، كما دعا إلى تعزيز المراقبة وتبادل البيانات والتعاون عبر الحدود وزيادة الاستثمارات لإدارة موارد المياه.

وقدّم التقرير نظرة عامة شاملة ومتسقة عن موارد المياه في جميع أنحاء العالم، مع تسليط الضوء على تأثير التغيرات المناخية والبيئية والمجتمعية، موضحا أنّ 3.6 مليار شخص لا يحصلون على ما يكفي من المياه لمدة شهر على الأقل سنويا، ويُتوقع ارتفاع الرقم إلى أكثر من 5 مليارات بحلول عام 2050، بسبب ما يلي.

- حالات الجفاف والأمطار الغزيرة فضلا عن ذوبان الثلوج والأنهار الجليدية المسببة للفيضانات.

- أكثر من 50% من مناطق تجمعات المياه كانت أكثر جفافا عن المعتاد و70% من المياه تستخدم لإنتاج الغذاء.

- واجهت منطقة القرن الأفريقي موجة جفاف شديدة أثرت على الأمن الغذائي لنحو 21 مليون شخص.

- الموارد المائية لها تأثير حاسم على الأمن الغذائي.