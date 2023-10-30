توزيع درجات امتحانات الشهر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

أكدت المديريات التعليمية، أن توزيع درجات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للامتحانات الشهرية ودرجات المواظبة والسلوك وامتحانات الفصل الدراسي، يتم وفقا للقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2022، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس من الحلقة الابتدائية.

توزيع درجات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

أوضحت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، توزيع درجات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الشهرية والمهام الأدائية والمواظبة للعام الدراسي الحالي 2023-2024:

- 15 درجة لامتحان شهر أكتوبر .

- 15 درجة لامتحان شهر نوفمبر.

- 35 درجة للمهام الادائية.

- 5 درجات للمواظبة علي الحضور.

- 30 امتحان نهاية الترم.

- المجموع الكلي 100 درجة.

امتحانات نهاية العام: مجموع الترم الأول 100 + مجموع الترم الثاني 100 درجة وتقسم علي 2 .

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالألوان

ترصد «الوطن» نتيجة تقييم المتعلم لصفوف «الرابع والخامس والسادس» في صورة 4 ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات:

- اللون الأزرق: يوضح أنَّ المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من (85 إلى 100).

- اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

- اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

- اللون الأحمر: يوضح أنَّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما يزال في حاجة إلى كثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).