استقرار أسعار الحديد اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق المصرية

استقرت أسعار الحديد اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق المصرية، بعد ارتفاعها خلال الفترة الماضية، ليسجل سعر طن الحديد الاستثماري في مصر 38338.25 جنيه، وفقًا لأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم .. سعر حديد عز اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم الاثنين، وخاصة سعر حديد عز، بالنسبة للموزع 32.135 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما سجل السعر الاسترشادى لبيع تجار الجملة 32.938 جنيه للطن تسليم أرض المخزن، ليكون السعر الاسترشادى لبيع تجار التجزئة للمستهلك 33.301 جنيه للطن تسليم أرض المخزن، وفقًا للأسعار المعلنة على موقع الشركة.

أسعار الحدید الیوم فى مصر

وتنشر «الوطن» خلال السطور التالية، أسعا الحديد في مصر اليوم الاثنين 30-10-2023، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

متوسط سعر الحديد في مصر اليوم

سجل سعر حديد عز اليوم 32135 جنيهًا.

- حديد بشاي 33 ألف جنيه.

- حديد المراكبي 28500 جنيه.

سعر الحدید الیوم في المصانع المصریة

سجل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم، 32050 جنيهًا.

سعر حدید المصریین

وبلغ سعر طن حديد المصريين 32050 جنيهًا.

سعر حدید الجارحي

وسجل سعر حديد الجارحي اليوم، 32500 جنيه.

السويس للصلب 32050 جنيهًا.

سعر حديد مصر ستيل

بلغ سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الاثنين 36500 جنيه.