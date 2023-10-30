«انتهى زمانكم».. صحف جنوب أفريقيا تستفز الأهلي قبل لقاء صن داونز

«انتهت زمن هيمنة الأهلي على جنوب أفريقيا».. بهذه الكلمات أفردت صحف جنوب أفريقيا، مساحات واسعة؛ للحديث عن سقوط الأهلي المخيب، على يد صاحب العقدة التاريخية صن داونز، الذي أسقطه بخماسية في وقت سابق.

هل انتهى زمن هيمنة الأهلي على جنوب أفريقيا؟

صحيفة «news24» الجنوب أفريقية، طرحت تساؤلًا حول انتهاء هيمنة الأهلي على أندية جنوب أفريقيا، وأجابت بأنّ صن داونز نجح في كبح جماح المارد الأحمر، على مدار السنوات الأخيرة، وفرض سيطرته عليه بشكل شبه كامل.

صن داونز وضع بصمته مجددًا في سجل خيبات الأهلي، بعدما خطف فوزًا مهمًا، في نصف نهائي الدوري الأفريقي، وعلى الرغم من وجود فرصة لعودة المارد الأحمر، إلا أنّ جميع الشواهد ترجح كفة الجنوب أفريقي، الذي بدا متفوقًا على مستوى جميع الأصعدة.

مكوينا يتحدى الأهلي قبل لقاء الإياب

«قادرون على التسجيل في القاهرة».. سلطت صحيفة «iol» الجنوب أفريقية الضوء على تصريحات رولاني مكوينا مدرب صن داونز، الذي أكد أن فرص التسجيل والذهاب، في لقاء القاهرة قائمة، خاصة أن الفريق فعل ذلك من قبل.

الصحيفة الجنوب أفريقية، ترى أن صن داونز قادرًا على التكيف مع أي ظرف، أو ضغط يمر به، أو تحديات جديدة، ما ظهر جليًا في لقاء الذهاب، الذي كان بعد أيام قليلة من مباراة الوقوف في صدارة الدوري الجنوب أفريقي.

ماسيكو خطر جديد يداهم الأهلي في لقاء الإياب

كالت صحيفة «كيك أوف» الجنوب أفريقية، بالمديح على ماسيكو جناح صن داونز، الذي وضع هدفًا في شباك محمد الشناوي، خلال لقاء الذهاب، بالإشارة إلى أن اللاعب يملك سرعات استثنائية، تجعله يدخل إلى عمق الملعب بسرعة وبسهولة ما يخلق فرص عدة لتسجيل الأهداف.

الصحيفة الجنوب أفريقية اعترفت أن الأهلي سيكون أكثر شراسة في لقاء الإياب، المقرر له يوم الأربعاء، لكن ذلك لم يمنع صن داونز من تعزيز الانتصار والوصول إلى المرحلة النهائية في البطولة الأفريقية المستحدثة.