هزات أرضية تضرب 6 بلدان حول العالم.. بينها دولة عربية

شهدت عدة دول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، هزات أرضية تراوحت قوتها بين درجتين و4.9 درجة على مقياس ريختر، دون إعلان السلطات في هذه البلدان عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الهزات.

اليابان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، الجزر البركانية اليابانية، المكونة من 3 جزر بركانية صغيرة في المحيط الهادئ الغربي، بعمق 122 كيلومترا، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

إيطاليا

ضربت هزة أرضية، صباح اليوم الاثنين، شمال إيطاليا بعمق 24 كيلومترا. وذكر مركز رصدالزلازل الأوروبي المتوسطي، أن قوة الهزة بلغت 2.6 درجة، وعلى مسافة 22 كيلومترا ىبين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة ريدجو إميليا بإقليم إميليا رومانيا شمال إيطاليا.

المغرب

تعرض المغرب، لهزة أرضية وقعت بؤرتها بعمق 10 كيلومترات وبقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، فيما قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة، وقعت على مسافة 78 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مراكش غرب البلاد.

الأرجنتين

ضربت هزة أرضية، بقوة 3.3 درجة، الأرجنتين الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، بعمق 194 كيلومترا، وأشار الأوروبي المتوسطي، إلى أن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 85 كيلومترا غرب مدينة سان أنطونيو دي لوس كوبريس.

اليونان

بلغت قوة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان، بعمق 76 كيلومترا، وعلى مسافة 39 كيلومترا جنوب شرق مدينة باتراس غرب البلاد، درجتين على مقياس ريختر، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن البؤة وقعت على مسافة 10 كيلومترات جنوب غرب كالافريتا.

تركيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الاثنين، إن هزة أرضية ضربت بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، على مسافة 179 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة حلب شمال غرب سوريا

وأوضح الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، أن عمق هزة أرضية ضربت وسط تركيا، وقعت بعمق 26 كيلومترا، مضيفا إن البؤرة وقعت على مسافة 7 كيلومترات جنوب شرق مدينة أضنة جنوب الأناضول.