رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: الاحتلال الإسرائيلي ليس قادرا على الهجوم البري في غزة

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، إن القتال في المدن عملية معقدة، إذ يكون المدافع سيد الموقف، لأنه يدافع من مكان ثابت محمي في تحصينات، وكاشف للرؤوية ويتحكم في قطاعات النيران.

هناك أخطر من قتال المدن

وأضاف خلال لقائه على «القناة الأولي والفضائية المصرية»، أنه فيما يتعلق بالوضع في غزة، فإن هناك من هو أخطر من قتال المدن، نظرًا إلى وجود الأنفاق بالقطاع، ما يجعل المسألة أكثر تعقيدًا أمام الاحتلال الإسرائيلي.

الجيش الإسرائيلي ليست لديه الجرأة أو الشجاعة أن يقتحم بالنيران أى موقع

وأكمل: «الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بالنيران مع الأهداف التي أمامه، وليست لديه الجرأة أو الشجاعة أن يقتحم بالنيران أى موقع، ولكنه يقوم بالضرب بالنيران من بعد حتى يقوم بعمل أكبر نسبة خسائر».

وتابع: «قوات الاحتلال الإسرائيلي ليست لديها القدرة على الالتحام البشري، ودائما ما تعتمد على قدرة النيران فى التدمير والنسف، والدليل على ذلك أنه بعد مرور 23 يومًا على هجوم الاحتلال وقصفه لقطاع غزة، أطلق كمية من النيران والمتفجرات أكبر من القنبلتين النوويتين التي جرى إطلاقهما على مدينتي هيروشيما وناجازاكي في اليابان».

الإحتلال الإسرائيلي لا يعلم شيئًا عن الأنفاق

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعلم شيئًا عن الأنفاق، وحتى الآن غير قادر على الوصول إليها، ولذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمده بأنواع من القنابل، والتي يطلق عليها «أم القنابل»، وهب أكبر قدرة تدميرية في الأسلحة التقليدية.