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تراجع أسعار الذهب في مصر مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

كتب:

مارينا رؤوف
01:04 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

تراجع أسعار الذهب

وقال فادي كامل، الخبير في مجال التجارة وتسويق الذهب والفضة، إنّ أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام التعاملات السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2570 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 11 دولارًا، لتسجل مستوى 1995 دولارًا.

وأضاف أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2937 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2203 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1714 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 20560 جنيهًا.

أوضح كامل، أنّ البيانات الاقتصادية القوية حول أوضاع الاقتصادي الأمريكي، تعد آلية تحفيزية للفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، رغم مخاوف تداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.