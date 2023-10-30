تراجع أسعار الذهب في مصر مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

تراجع أسعار الذهب

وقال فادي كامل، الخبير في مجال التجارة وتسويق الذهب والفضة، إنّ أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام التعاملات السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2570 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 11 دولارًا، لتسجل مستوى 1995 دولارًا.

وأضاف أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2937 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2203 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1714 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 20560 جنيهًا.

أوضح كامل، أنّ البيانات الاقتصادية القوية حول أوضاع الاقتصادي الأمريكي، تعد آلية تحفيزية للفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، رغم مخاوف تداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط.