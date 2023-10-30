أسعار الذهب العالمية.. المكاسب مستمرة والأوقية تتخطى الـ2000 دولار

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الـ 2000 دولار للأوقية، اليوم الاثنين، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن نتيجة الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، بينما سيطر الحذر على المستثمرين قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويشهد سوق الذهب اضطرابات واضحة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، حيث ترتفع العقود الآجلة للذهب، بينما تهبط العقود الفورية بشكل ملحوظ.

ويعتبر الأمر الذي يدعم ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة، هو الأزمة التي أوصلت الأسعار إلى هذا الحد هي الحرب في غزة والتي عقبت العديد من الأزمات الاقتصادية، وفق «إنفيستينج».

الأوقية تسجل 2009 دولار

وصلت أسعار الذهب إلى مستوى 2009.29 دولار للأوقية يوم الجمعة، متجاوزة المستوى النفسي الرئيسي 2000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو، مع إقبال المستثمرين على شراء السبائك كملاذ آمن.

ويتطلع المستثمرون في السوق الآن إلى قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء، في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن التركيز سيكون على تصريحات الرئيس جيروم باول.

الذهب وسيلة تحوط

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

قد يكسر الذهب مستوى المقاومة عند 2006 دولارًا للأونصة ويرتفع إلى نطاق يتراوح بين 2019 دولارًا إلى 2036 دولارًا، وفقًا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.