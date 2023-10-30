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أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 30-10-2023

كتب:

مارينا رؤوف
04:00 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
الذهب

الذهب

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين خلال منتصف التعاملات، حالة من التذبذب السعري في الأسواق ومحلات الصاغة، نظرا للتحركات الكبيرة في السوق العالمي بسبب الأزمات الحالية، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 2580 جنيهًا، بينما سجل سعر الأوقية عالميا 2000 دولارا. 

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء عند مستوى 2949 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2211 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1720 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و640 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في المصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.

وارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، خلال تعاملات اليوم، لتسجل 2000 دولار للأوقية، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.

يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا، بالتزامن مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.