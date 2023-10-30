أمين الفتوى يوضح الفرق بين السنة القولية والفعلية والتقريرية

يوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما الفرق بين السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية مع مثال لكل منهم.

الفرق بين السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، إن السنة القولية هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث مثل قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»، أما عن السنة الفعلية فهي؛ كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان من خلال هذه الأفعال يعلمنا كيفية تأدية العبادات وآدابها، مثلاً؛ اضطجاعه صلى الله عليه وسلم على شقّه الأيمن عند النوم مستقبلا القبلة.

وتابع: «أما عن السنة التقريرية هي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة قد فعل شيئا فيقره عليه بسكوته أو قد يقره أيضا بموافقته على ما فعله بإقراره بذلك تصريحا وتلميحا، مثلا؛ عند دخول سيدنا أبو بكر الصدّيق على رسول الله يوم العيد».