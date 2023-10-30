تراجع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية.. «عيار 21 بـ 2570 جنيهًا»

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 30-10-2023 في الصاغة، خلال التعاملات المسائية عن منتصف التعاملات بقيمة 10 جنيهات، لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، إذ بلغ السعر 2570 جنيهًا بدلًا من 2580 جنيهًا.

ويمكن معرفة سعر الذهب اليوم 30-10-2023 في الصاغة، مع التعاملات المسائية في السطور التالية بحسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً تراجعًا خلال التعاملات المسائية، إذ إنه سجل 2937 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 جاء بـ2570 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال التعاملات المسائية 2203 جنيهات للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، وسعر جرام عيار 14 بـ1713 جنيهًا، وجرام عيار 12 بـ1469 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم 30-10-2023، جاء بـ 20560 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ2000 دولار أمريكي.