نيجيريا تعلن مصرع 17 وفقدان 73 نتيجة غرق قارب في نهر «بنوي»

أعلنت السلطات الرسمية في نيجيريا مساء اليوم الاثنين، أن كارثة غرق أحد القوارب المحمل بعشرات الركاب، في نهر «بنوي»، أكبر الأنهار في الدولة الأفريقية، مساء يوم السبت الماضي، أسفرت حتى الآن، عن مصرع 17 شخصاً، فيما تتواصل عمليات البحث عن 73 آخرين في عداد المفقودين.

غرق قارب مزدحم بالركاب في شمال نيجيريا

وذكرت خدمات الطوارئ الوطنية، حسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم الاثنين، أن القارب كان يحمل على متنه عدداً من التجار، كانوا عائدين من سوق للسمك في ولاية «تارابا»، شرقي البلاد، في وقت متأخر من مساء أمس الأول السبت، عندما غرق القارب في نهر «بنوي» الذي يعد أكبر أنهار نيجيريا.

حاكم ولاية «تارابا»: المأساة هائلة

وأوضح مدير الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في البلاد، لادان أيوبا، أن القارب كان يحمل على متنه نحو 100 راكب، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ 14 راكباً، فيما تم انتشال 17 جثة، حتى اليوم، كما تم إدراج 73 آخرين على قائمة المفقودين.

ووصف حاكم ولاية «تارابا» الحادث بـ«المأساة الهائلة»، كما أكدت الشرطة أن السلطات فتحت تحقيقاً في الحادث، للوقوف على أسباب وقوعه وتداعياته، لافتةً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ قد تستمر لعدة أيام.