كل ما تريد معرفته عن مراكز الغذاء الأخضر.. توفر السلع وتضبط الأسعار

في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة؛ تعمل الحكومة المصرية على حل أزمة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع وإتاحتها بشكل مكثف للتحكم في أسعارها، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة التموين مشروع مراكز الغذاء الخضراء، لأول مرة في مصر، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، لتوفير السلع وضبط الأسعار وتسهيل حركة التجارة.

ما هي مراكز الغذاء الأخضر؟

ويرغب كثيرون في معرفة مشروع مراكز الغذاء الأخضر وفائدته، لذا توضح «الوطن» في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تفاصيل ومعلومات حول مراكز الغذاء الأخضر ومدى أهميتها، على النحو التالي:

- مراكز الغذاء الأخضر، عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية لتجارة الجملة والتجزئة، تضم أسواقا للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة، وعنابر تبريد وتجميد، ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف، بالإضافة لأسواق للمزارعين ومبان إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي.

مراكز الغذاء الأخضر توفر السلع وتضبط الأسعار

- تعمل مراكز الغذاء الأخضر على توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول، وبالتالي الحد من هدر المنتجات وهو ما يصب في صالح المستهلك، عن طريق تحسين وضبط الأسعار وإتاحة المنتجات وإرساء مبادئ المنافسة والشفافية في التداول، وبالتالي تطوير كفاءة وتسهيل تجارة المواد الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

- تستخدم مراكز الغذاء الأخضر التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها والطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل، وهي مراكز صديقة للبيئة لتدوير المخلفات بطريقة أمنه، فهي من الجيل الثالث وبمواصفات واشتراطات عالمية، تقوم بتحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في أوربا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة.

أماكن مراكز الغذاء الأخضر

- منظومة مراكز الغذاء الأخضر تتضمن إنشاء حوالى 17 مركز على مستوى الجمهورية، وإنشاء المركز الأول في محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان، وهو موقع استراتيجي على مقربة من الموانئ البحرية الرئيسية في مصر، بالإضافة إلى مناطق الزراعة الرئيسية «الدلتا» وكذلك مناطق الاستهلاك.