وزير دفاع دولة الاحتلال يهدد بتدمير البنى التحتية لحماس

قال وزير دفاع دولة الاحتلال يوآف جالانت، إن تل أبيب ستدمر البنى التحتية لحماس وتستعيد المحتجزين، والوحدات العسكرية ستفعل كل ما بوسعها للقضاء على حماس وتحرير المحتجزين.

وحذر وزير دفاع الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، «حزب الله» من دفع ثمن باهظ، مردفا: «سنعمل بكل السبل لحماية مواطنينا».

وتابع: «سنستمر في جهودنا المبذولة على كل الجبهات، الحرب في غزة لن تكون قصيرة أو سهلة».