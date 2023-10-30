سيول في عدة مناطق بجنوب سيناء.. والأجهزة التنفيذية ترفع حالة الطوارئ

كشفت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء تعرض منطقتي وادي فيران والطرفة للسيول اليوم، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي سقطت على جبال سانت كاترين في مناطق لم تشهد سيول منذ 10 سنوات ماضية.

سيول عارمة في وادي فيران والطرفة

وكشفت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء، في بيان صحفي، أن مدن خليج العقبة «شرم الشيخ، دهب، نويبع» بجنوب سيناء تعرضت لتقلبات جوية مفاجئة، ما أسفر عن تساقط الأمطار التي تراوحت حدتها من خفيفة إلى شديدة ووصلت لحد السيول في بعض المناطق الجبلية، وذلك على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة على مدار اليوم، وهو ما تسبب في سيول عارمة في وادي فيران ووادي الطرفة، وملأت الخزانات الجوفية والبحيرات الصناعية والسدود.

إعلان حالة الاستعداد تحسبا للأمطار الغزيرة

وأوضحت أن أمطار رعدية خفيفة سقطت على مدينة شرم الشيخ، كما أعلنت الوحدة المحلية حالة الاستعداد وحالة الطوارئ تحسبا للأمطار الغزيرة، وفي مدينة نويبع، كانت الأمطار من متوسطة لشديدة وصلت إلى حد السيول على منطقتي «عريضة، والصاعدة».

أما مدينة دهب كانت الأمطار شديدة حد السيل، بداية من منطقة مدسوس وحتى وادي مجيرح، ما أدى لقطع الطريق من قبل هيئة الطرق والكباري لوجود إطماءات وصخور سقطت مع المياه من أعلى الجبل، ما دفع بالوحدة المحلية بمدينة دهب لرفع الصخور وفتح حركة السير مرة أخرى على الطرق الرابطة بمدن المحافظة.

وأكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، أن سقوط الأمطار بمنطقة وادي فيران والطرفة تسهم في نمو النباتات العطرية الطبية وخاصة أن أهالي سانت كاترين ووديانها الجبلية ينتظرون الموسم الشتوي لتخزين ما يلزمهم طوال العام من مياه صالحة للشرب والزراعة والاستخدام اليومي.