حملة لإزالة الإشغالات بشارع محمد علي بالقاهرة.. (صور)

بدأ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة شملت عدة أسواق بالمنطقة الجنوبية، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار بعض السلع، وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، بجودة عالية وأسعار مناسبة.

إشغالات الطريق

والتقى محافظ القاهرة، بعض المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم وشكواهم، حيث أعرب بعض المواطنين عن تضررهم من إشغالات الطريق والباعة بشارع محمد علي، التي تعوق سير المارة والسيارات.

وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللواء محمد المزيد، رئيس حي الموسكي، بسرعة التوجه إلى محل الشكوى واتخاذ اللازم وإزالة أسباب الشكوى نهائيا.

فتح الطريق

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بحي الموسكي حملة، استهدفت رفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين من شارع محمد علي، وإعادة فتح الطريق للمارة والسيارات.