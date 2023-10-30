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وزير الاتصالات بفلسطين: مارسنا ضغوطا عبر عدة مسارات لعودة الاتصالات بغزة

كتب:

مريم جاد
09:37 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

قال وزير الاتصالات الفلسطيني، لقناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، إننا «مارسنا ضغوطًا من خلال عدة مسارات لعودة خدمات الاتصالات مرة أخرى لقطاع غزة».

وأضاف أن انقطاع الاتصالات عن بعض المناطق بغزة، جراء دمار لحق بشبكات الاتصالات والبنية التحتية وعدم توافر الكهرباء.

شراء أجهزة ووضعها في مناطق حيوية بغزة لإمدادها بخدمات الاتصالات

وتابع بأنه قد تم البدء بمفاوضات لشراء أجهزة ووضعها في مناطق حيوية بقطاع غزة لإمدادها بخدمات الاتصالات.

واستكمل أنه يتم التعاون مع المؤسسات الرسمية في مصر لتقديم الدعم في مجال الاتصالات بفلسطين.

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بقلم مريم جاد