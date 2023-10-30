قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق القنابل الضوئية على مخيم البريج في غزة

أفاد تليفزيون فلسطين في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال يطلق قنابل ضوئية شرق مخيم البريج وحي الشجاعية في قطاع غزة بفلسطين.

قطع الإنترنت والاتصالات عن بعض مناطق غزة

يأتي هذا في ظل الإعلان عن قطع الإنترنت والاتصالات عن بعض المناطق في قطاع غزة، مع تجدد قصف قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وحي الشجاعية في قطاع غزة.

شهداء فلسطين

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 8382 شهيدا، وأكثر من 23 ألف جريح، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن 8260 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و122 شهيدا في الضفة الغربية، فيما جرح في القطاع أكثر من 21 ألف مواطن، ونحو 2050 في الضفة.

وبينت الوزارة في تقريرها، أن 73% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.