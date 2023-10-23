شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 23-10-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا مع بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر الشراء بالنسبة للأعلى في البنوك 30.90 جنيه والأقل 30.75 جنيه، وبالنسبة للبيع يتراوح بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

ونرصد سعر الدولار اليوم الاثنين 23-10-2023 في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات، في عدد من البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

جاء سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري بـ 30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وعن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بـ30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسعر الدولار في بنك مصر هو نفس السعر في البنك الأهلي الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، جاء بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بالنسبة للشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية بـ 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.