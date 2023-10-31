أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 31-10-2023.. الطن ينخفض 254 جنيهًا

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء31-10-2023 في الأسواق، وبلغت قيمة التراجع نحو 254 جنيهًا مقارنة بالأمس.

سعر الحديد الاستثماري

«الوطن» تنشر أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 31-10-2023 مقارنة بأسعار أمس الإثنين، على النحو التالي:

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز 40 ألفا و45 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء31-10-2023 نحو 35 ألفًا و900 جنيه.

سعر حدید الجارحي

وسجل سعر حديد الجارحي اليوم نحو 34 ألف جنيه للطن.

سعر حدید مصر ستیل

وبلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 33 ألفا و900 جنيه للطن.

سعر الحدید الیوم

سعر حديد الجيوشي للصلب 33 ألفا و800 جنيه.

بلغ سعر حديد العلا 33 ألفا و800 جنيه.

سجل سعر حديد السويس للصلب 34 ألفا و700 جنيه.

بلغ سعر حديد المراكبي 33 ألفا و877 جنيها.

بلغ سعر طن حديد العشري في الأسواق 33 ألفًا و400 جنيه.

يبلغ سعر طن حديد الكومي 33 ألفا و900 جنيه.

سجل سعر حديد بشاي اليوم الثلاثاء31-10-2023 نحو 36 ألفًا و800 جنيه.