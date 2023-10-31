مكاسب الذهب في أكتوبر تصل لـ8%.. اعرف توقعات الفترة المقبلة

استقر سعر الذهب عالميًا، ووصل إلى 1990 دولارًا للأوقية، اليوم الثلاثاء، ويحذر المستثمرون قبيل اجتماعات السياسة النقدية من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء، في حين سيتبعه بنك إنجلترا يوم الخميس، ومن المتوقع أن يترك كلا البنكين المركزيين أسعار الفائدة دون تغيير، حيث يوازنان بين مكافحة التضخم ومخاطر الركود المتزايدة.

سعر الذهب عالميا

وفي الوقت نفسه، حافظ بنك اليابان على إعدادات نقدية متساهلة يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه أجرى المزيد من التعديلات على سياسة التحكم في منحنى العائد من خلال توسيع نطاقه المستهدف على عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى +/- 1٪ من 0.5٪.

ومع ذلك، فإن الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب بنحو 8% في أكتوبر، حيث أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى دفع الطلب على المعدن باعتباره ملاذًا آمنًا.

توقعات سعر الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020.

وارتفع سعر الذهب 168.85 دولاراً للأوقية، أو 9.26% منذ بداية عام 2023، بحسب التداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2029.25 دولار أمريكي للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economic، على أن يتم تداوله عند 2100.07 دولار خلال 12 شهرًا.