الدولار يعوض خسائره عالميا وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

ارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 106.3 نقطة، اليوم الثلاثاء، ليعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، حيث من المقرر أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر على مدار يومين.

في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن المتداولين يتخذون مراكزهم بحذر وسط خطر رفع سعر الفائدة مرة أخرى من بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرًا لاستمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي.

مؤشر الدولار عالميا

على صعيد البيانات، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة بما يتماشى مع التوقعات، لكن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي ارتفع أكثر قليلاً من المتوقع في سبتمبر.

كما ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي، حيث عززت الأسر مشترياتها من السيارات وسافرت أكثر، ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف الشهري ومؤشر مديري المشتريات ISM في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمزيد من التوجيه.

وارتفع الدولار في جميع المجالات، وحقق أكبر مكاسب مقابل الين الياباني حيث أبقى بنك اليابان على إعدادات نقدية شديدة التساهل، على الرغم من قيامه بإجراء المزيد من التعديلات على سياسة التحكم في منحنى العائد.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات سعر الدولار

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.2057 أو 0.19٪ إلى 106.3257 يوم الثلاثاء 31 أكتوبر من 106.1200 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 107.84 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 111.74 خلال 12 شهرًا.