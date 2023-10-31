«الأوقاف» تعلن تفاصيل مسابقة «المبشرون بالجنة».. مكافأة 1000 جنيه يوميا

أطلقت وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم مسابقة «المبشرون بالجنة»، في إطار الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المسابقة تهدف إلى التعريف بمكانة ومنزلة الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم) ممن بشرهم النبي (صلى الله عليه وسلم) بالجنة، وبيان فضائلهم وسبقهم في الإسلام الذي به نالوا هذه البشارة واستحقوا به هذه المنزلة الرفيعة.

جوائز مسابقة المبشرون بالجنة

وعن جوائز المسابقة، أوضحت الوزارة أن لها جائزة يوميًّا، قيمتها ألف جنيه، والمشاركة فيها مفتوحة للجميع، إضافة إلى ثلاث جوائز شرفية، اثنتان منها للمشاركين في المسابقة من داخل جمهورية مصر العربية وواحدة من خارجها، وتذاع أسماؤهم عبر إذاعة القرآن الكريم.

ومن المقرر أن تبدأ إذاعة أسئلة المسابقة بإذاعة القرآن الكريم يوميا، بدءًا من أول شهر نوفمبر، في تمام الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحا، وتعاد قبل المغرب في نفس اليوم، وللمشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة تابعوا الرابط هنا.