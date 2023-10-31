عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير بفرمان من كولر

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قراره بشأن أول اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي، يناير 2024.

وعلم «الوطن سبورت» أن مارسيل كولر منح الضوء الأخضر لمسؤولي الأهلي لتسويق أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق، في ظل خروجه من حساباته الفنية بشكل نهائي في الفترة المقبلة.

ويأتي طلب كولر بعدما واصل اللاعب إثارة المشكلات داخل الفريق، بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي في المباريات، منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري.

كولر يستبعد أحمد عبدالقادر من مباريات الأهلي

واستبعد كولر، اللاعب أحمد عبدالقادر من مباريات الأهلي الماضية، بقرار فني وتأديبي، لاعتراض اللاعب على عدم مشاركته بشكل أساسي في اللقاءات، طوال الفترة الماضية.

وبات أحمد عبدالقادر خارج القلعة الحمراء في يناير المقبل، خاصة أن اللاعب أيضًا لديه نفس الرغبة في الرحيل عن النادي في الانتقالات المقبلة، ويترقب وصول عرض رسمي لتقديمه إلى إدارة القلعة الحمراء، في الفترة المقبلة، وحسم ملف رحيله بشكل نهائي.

الوكرة القطري مهتم بالتعاقد مع أحمد عبدالقادر

ويعتبر نادي الوكرة القطري على رأس الأندية التي ترغب في التعاقد مع أحمد عبدالقادر، في يناير المقبل، بعدما تلقى اللاعب اتصالات من جانب مسؤولين داخل النادي القطري في الآونة الأخيرة.