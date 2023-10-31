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شيخ مشايخ قبائل سيناء: نعيش تنمية غير مسبوقة بفضل جهود القيادة السياسية

كتب:

مريم جاد
10:28 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
شيخ مشايخ قبيلة سيناء

شيخ مشايخ قبيلة سيناء

قال الشيخ عيسي الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إنّ تنمية سيناء غير مسبوقة وحقيقية، بعد القضاء على الإرهاب بفضل جهود القيادة السياسية.

وأضاف الخرافين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر فضائية الأولى، أنّ القطيعة التي كانت بين سيناء وباقي مصر انتهت، وأنّ الأنفاق وصلت إلى سيناء، مشيرًا إلى وجود عمل جيد جدا من التنمية.

وتابع الشيخ، أنّ إنشاء الترع فتح المجال لأهالي سيناء لمن يريد التقدم لأخذ مشاريع زراعية بمثابة شركات، وتم زيادة الرقعة الزراعية.

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