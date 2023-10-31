«الإفتاء» تحدد طرق التواصل مع الدار لتلقي الفتاوى

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، عن طرق التواصل مع الدار من أجل تلقي أو الاستفسار عن الفتاوى، وذلك من خلال عدد من الطرق التي حددتها.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وأوضحت دار الإفتاء أنّ التواصل يكون من خلال الآتي:

- من الموبايل أو الأرضي (107) مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة والإجازات الرسمية.

تليفون (0020225970400) من خارج مصر مسجل، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة والإجازات الرسمية.

فاكــس: 25926143 مع رجاء ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

أو من خلال الموقع عبر الرابط الآتي:https://www.dar-alifta.org/ar/fatwarequest/ طلب-فتوي، وتعمل هذه الخدمة حاليا ٢٤ ساعة.

كما أشارت الدار إلى أنّه يمكن الحصول على الإجابة بإحدى الطرق الآتية:

الطريقة الأولى: الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوىhttps://www.dar-alifta.org/ar/FatwaQuery/استعلام.

الطريقة الثانية: الحصول على الإجابة عن طريق البريد الإلكتروني، لافتة إلى أن أقصى عدد للحروف هو 1000 حرف.

كما يمكن طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى لنظام ios من خلال الرابط الآتي:

‏https://apps.apple.com/us/app/dar-alafta/id1119538483?

وأشارت الدار إلى أنّه يمكن حجز موعد فتوى من خلال الرابط

https://www.dar-alifta.org/appointment/book/

شروط حجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات بالإفتاء

- يجب الحضور في الموعد المحدد .

- في حالة التخلف عن الموعد يعتبر الموعد لاغيا.

- عند التأخر عن موعد الحجز المحدد مسبقًا مع إدارة الفتوى الشفوية يلغى الحجز ويمكنكم حجز دور عادي مثل المستفتيين الحاضرين ويكون الدور حسب أسبقية الحضور.

- مسائل الطلاق يجب حضور الزوج بنفسه.

- متطلبات عقد جلسة النزاع: يجب حضور أطراف النزاع والأوراق المتعلقة بموضوع المنازعة.