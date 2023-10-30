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عالم أزهري: تدخل الأهل من أشهر أسباب الطلاق 

كتب:

مريم جاد
06:02 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
الشيخ أبو اليزيد سلامة

الشيخ أبو اليزيد سلامة

أجاب الشيخ الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال من أحد المتصلين قائلًا؛ يحدث مشاكل بيني وبين زوجتي، هل يجوز تدخل الأهل لحل هذه المشاكل؟. 

حل المشاكل بين الزوجين

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين، إن تدخل الأهل لحل المشاكل بين الزوجين يعتبر من أشهر أسباب الطلاق في السنوات الأولى من الزواج؛ فعلى الأهل والأقارب التدخل بشكل إيجابي فقط إذا تطلب الأمر ذلك وظهر عجز أحد الطرفين عن التصرف بحكمة.

وتابع أن الخلافات الزوجية ينبغي أن تعالَج في الغرف المغلقة، وهناك فن لإدارة هذه الخلافات يجب اتّباعه، وفي حالة عدم الوصول إلى حلول يجب أن نلجأ إلى أشخاص لديهم الخبرة والصلاحية لحلها.

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