وزير الري: تحديات قطاع المياه وتغيرات المناخ في تونس تتشابه مع مصر

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عبد المنعم بلعاتي، وزير الزراعة والموارد المائية التونسي، وذلك على هامش فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه.

الاستفادة من الإمكانيات المتميزة

وأكد وزير الري تشابه التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وتونس، خاصة تحديات التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الاستخدامات المائية والتي توثر على مصر وعدد كبير من الدول العربية والأفريقية، ما يتطلب تعزيز التعاون لتحسين عملية إدارة المياه.

ودعا وزير الري نظيره التونسي إلى زيارة المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، للتعرف على الامكانيات البحثية المتميزة التى يمتلكها المركز من خلال المعاهد البحثية الـ12 التابعة له بتخصصاتها المختلفة، والنظر في استفادة الجانب التونسي من هذه الإمكانيات المتميزة في خدمة ملف المياه بتونس.

وأكد أهمية تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين البلدين تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام 2015، مشيرا إلى قيام مصر بطرح مبادرة AWARe خلال مؤتمر المناخ الماضي.

وأعربعن أمله في مشاركة تونس في هذه المبادرة المهمة التي تهدف لدعم الدول خاصة الدول الافريقية والنامية في التكيف مع تغير المناخ، كما دعا الجانب التونسي للاستفادة من إمكانيات المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والذي جرى إنشاؤه تحت مظلة المبادرة .

تحديات عديدة تواجهها تونس

وأشار الوزير التونسي إلى ما تواجهه تونس من تحديات عديدة نتيجة ندرة المياه الناتجة عن التغيرات المناخية، منوها بتوجه بلاده للتوسع في الاعتماد على التحلية لإستخدامات مياه الشرب، ورغبة الجانب التونسى في التوسع في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، على غرار ما تقوم به مصر حاليا من تنفيذ مشروعات كبرى في هذا المجال.

وتوجه الوزير التونسي بدعوة نظيره المصري إلى المشاركة في منتدى المتوسط، والمزمع عقده في تونس شهر فبراير 2024 للتحضير للمنتدى العالمى العاشر للمياه والمقرر عقده فى اندونيسيا فى شهر مايو 2024، مشيرا إلى أهمية الخروج من منتدى المتوسط برؤية موحدة لعرضها خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه.