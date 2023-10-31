«زراعة الشيوخ»: الوكالة المصرية لضمان الصادرات فرصة للتوسع في التصنيع

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي أقره مجلس النواب الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أنه يأتي في وقت مناسب، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.

ضمان الصادرات المصرية

وقال «الجبلي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنّ مشروع القانون يعالج العقبات التي كانت تواجه المصدرين المصريين والمصنعين بشكل عام، وذلك بضمان الصادرات المصرية من خلال البنك المركزي، ما يعطى ثقة أكبر للمصدرين المصريين، مشيرًا إلى أن ذلك القانون فرصة كبيرة لكل المنتجين بمختلف المجالات في مصر، ليتوسعوا في الإنتاج المحلي، ويستهدفوا الأسواق الخارجية، في ظل ذلك الدعم والمساندة التي تقدمها الدولة للإنتاج المحلي وإجراءات التصدير.

ودعا رئيس اللجنة، إلى الاستفادة من ذلك القانون الجديد، في مجال التصنيع الزراعي، من خلال التوسع في الصناعات الغذائية المطلوبة خارجيا، في ظل خطة الدولة للتوسع الزراعي من خلال المشروعات القومية المتعددة، التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان.

تحقيق 100 مليار دولار صادرات

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا، في تعظيم الإنتاج المحلي والاعتماد عليه والعمل على تصديره للخارج أيضا، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية في خطتها لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، مؤكدًا أن الاستثمار في التصنيع الزراعي، يعد من أفضل الاستثمارات نظرا لأنه يعتمد على المواد الخام المحلية وهى المحاصيل الزراعية، دون الحاجة إلى مواد خام مستوردة، كما أن الصناعات الغذائية تعد سلعا استراتيجية مطلوب في كل الأسواق.