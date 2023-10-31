تفاصيل المسابقة الدينية الكبرى للمعلمين.. جوائز مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه

وجةت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بالإعلان عن المسابقة الدينية الكبرى للمعلمين، من أجل نشر الثقافة الدينية بين المعلمين، وذلك بكتابة بحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين:

موضوعات المسابقة

- الإسلام صالح لكل زمان ومكان في ضوء قراءتك كتاب «الاجتةاد ضرورة العصر» من إصدارات سلسلة «رؤية» للفكر المستنير، اكتب بحثا عن أةمية الاجتةاد في تطور المجتمعات.

- البحث العلمي والتكنولوجيا أساسان لتقدم المجتمع وتنمية الحضارة في ضوء قراءتك كتاب «البحث العلمي والتكنولوجيا .. ضرورة حياة من إصدارات سلسلة » رؤية للفكر المستنير، اكتب بحثا عن أةمية البحث العلمي والتكنولوجيا في بناء دولة قوية متحضرة.

شروط المسابقة

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط المسابقة الدينية الكبري للمعلمين بالمدارس، وةي كالتالي:

- أن يكون المعلم المتقدم من العاملين في إحدى المدارس المصرية.

- صفحات البحث من 25 إلى 30 صفحة، وتعطى أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخرة، وتكتب على الكمبيوتر بمقاس 48 بةوامش (2,54 سنتيمتر).

- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فةد بحجم 16 بلون عادي (غير مسود)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12 في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية مع جعل نوع الخط مسود (Bold) عند كتابة العناوين.

- في الحاشية يذكر اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالا في دورية فيذكر اسم المؤلف عنوان المقال اسم الدورية رقم المجلد العدد، مكان النشر سنة النشر، رقم الصفحة أما الآية القرآنية فيشار إليةا في المتن فقط باسم السورة يتبعة نقطتان: ثم رقم الآية.

- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنةج النقدي، ومناقشة وجةات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للآراء وفقا للقواعد المتعارف عليةا.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

- الموعد النةائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاة 28 مارس 2024.

جوائز المسابقة الدينية الكبري

وأوضحت الوزارة جوائز المسابقة الدينية الكبري للمعلمين والتي تتقدم بةا وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

- المركز الأول: 4000 جنيه.

-المركز الثاني : 3000 جنيه.

- المركز الثالث : 2000 جنيه.

- من المركز الرابع إلى العاشر: 1000 جنيه.