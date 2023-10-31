«المؤتمر»: الدولة المصرية تخصص مليارات الجنيهات من أجل تنمية أرض الفيروز

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلي سيناء تأكيد على اهتمام الدولة بالتنمية في سيناء، وذلك لتحسين مستوى المعيشة وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن الدولة المصرية تضع سيناء على رأس أولوياتها، ولم تدخر يوما جهدا في سبيل تنميتها وتحسين حياة سكانها من خلال استراتيجية متعددة الأبعاد لتحقيق ذلك، تتمثل في تطوير البنية التحتية وتعزيز السياحة وتوفير الخدمات الأساسية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة في سيناء.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير الموانئ والمطارات وتعزيز النقل، لتعزيز السياحة وتسهيل التجارة والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في سيناء مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشاريع تنموية متعددة في المنطقة لتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل للسكان.

قبائل سيناء لعبت دورا محوريا في الحرب ضد الإرهاب

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الدولة منذ عام 2014 تبنت الخطة الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء، لوضعها على مسار التنمية الحقيقية، وتغيير وجه الحياة بمشروعات كبيرة واستثمارات أكثر من 600 مليار جنيه خلال 9 سنوات وإطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم وضع تنمية سيناء كأولوية، وجرى إنفاق مئات المليارات بدأت بإقامة أنفاق سيناء فى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس التي ربطت سيناء بالوادى والدلتا وكباري معلقة وشبكة طرق بجانب محطات تنقية المياه وإعادة استخدامها واستصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة تخلق فرص عمل مستمرة ومجتمعات مستقرة، وكل ذلك يؤكد أن مصر عازمة على أن تصل سيناء بالدلتا والصعيد عبر المشروعات التنموية المختلفة.

وأشاد فرحات بدور قبائل سيناء التي لعبت دورًا محوريًا في الحرب ضد الإرهاب، وساعدت في القبض على الإرهابيين بجانب مشاركتها جنبا الي جنب القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب والدفاع عن كل شبر في أرض الفيروز.

تخصيص مليارات الجنيهات من أجل تنمية أرض الفيروز

وأشار فرحات إلي أن الدولة المصرية تحركت نحو سيناء في عدة ملفات تمثلت في اقتلاع جذور الإرهاب الغاشم ومكافحته لتحقيق الأمن والأمان وعودة الاستقرار للبلاد، بالإضافة إلى المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين من أجل الارتقاء بحياة الأهالي، فضلا عن تخصيص مليارات الجنيهات من أجل تنمية أرض الفيروز.