عضو بـ«النواب»: زيارة مدبولي للعريش دليل على أن مصر ماضية في مسار التنمية

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى مقر الكتيبة 101 بشمال سيناء وحديثه في المؤتمر حمل رسالة طمأنة واضحة للداخل بأن مصر ماضية في مسار التنمية الذي اعتزمته لصالح أرض الفيروز، مهما واجهت من تحديات، كما أنها رسالة للخارج ترد فيها بقوة على أي مخطط يهدد المساس بأمن مصر القومي.

خطة التنمية في سيناء

وأضاف أنه على مر التاريخ كانت سيناء بما تمتلكه من مقومات متفردة محط أنظار للعدو الذي يتربص بها ويسعى لاختطافها، خاصة في ظل ما تعرضت له من 67 وحتى 73، حتى استعادة كل الأرض.

وأشار إلى أنها لم تشهد تنمية فعليه وجذرية على أرض الواقع إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصر على الشروع في تغيير متكامل لها يليق بمكانتها وموقعها الاستراتيجي، وعلى الرغم ما مرت به سيناء ومعاناة الأهالي من ويلات الإرهاب التي استمرت 10 سنوات، فلم يتوقف ذلك أمام خطة التنمية، لتكن جنبا إلى جنب مع دحر الإرهاب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ما أولته القيادة السياسية من اهتمام للبنية الأساسية، مثل الكهرباء والمياه وصرف صحي وأنفاق، حتى تربط المنطقة بمصر بصورة كاملة، إذ شهدت مشروعات في الـ10 سنوات الماضية بأكثر من 600 مليار جنيه، وجرى تنفيذ أكثر من 1000 مشروع في كل المجالات، ووصل حجم محطات تحلية المياه في شمال سيناء (منفذ وجاري تخطيطه) إلى نصف مليون متر مكعب يوميا.

سيناء منطقة جاذبة للاستثمار

وأوضح أن ما استعرضه رئيس الوزراء اليوم يعكس عودة سيناء لمسار التنمية من جديد بفضل التضحيات الهائلة، التي قدمها المصريون ورجال مصر من القوات المسلحة والشرطة، لاستعادة الأمن والاستقرار بها، وتعمير أرض الفيروز وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات.